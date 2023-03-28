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Переговоры по вступлению Украины в ЕС. Мишель оценил, когда могут рассмотреть вопрос

Фото: президент Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На зимнем саммите стран Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Евросовета Шарля Мишеля во время его визита в Молдову.

Глава Евросовета в Кишиневе встретился с президентом Молдовы и объявил о выделении около миллиарда евро помощи. Шарль Мишель объяснил, что деньги пойдут на поддержание стабильности Молдовы.

Он отметил, что Европейская комиссия в ближайшее время должна обнародовать отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции. По словам Мишеля, после получения результатов станет ясно, когда могут начаться переговоры о вступлении стран-кандидатов в ЕС.

"На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (речь шла об Украине, Молдове, а также Грузии, - ред.) об их приеме в ЕС. Вероятно, вопрос о начале переговоров о приеме Молдовы и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре", - заявил Мишель.

Следует отметить, что Украина и Молдова в июне прошлого года получили статус кандидата в члены ЕС. В то же время Грузии пока отказали в предоставлении статуса.

Напомним, недавно правительство сообщило, что Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

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Совет ЕвропыМолдоваЕвросоюзВступление в ЕСШарль Мишель