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Переговоры о вступлении в ЕС будут одновременно с секторальной интеграцией, - Шмыгаль

Пятница 22 марта 2024 16:27
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Переговоры о вступлении в ЕС будут одновременно с секторальной интеграцией, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина в первой половине текущего года должна начать фактические переговоры о членстве в Европейском союзе. Они будут проходить одновременно с секторальной интеграцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.

"В первой половине этого года должны начать фактические переговоры о нашем вступлении", - сказал глава правительства.

Он уточнил, что переговорная рамка есть, и сейчас украинская сторона ожидает утверждения в ближайшее время.

"Переговоры будут происходить одновременно с секторальной интеграцией. Ключевое для нас сейчас - это продолжение экономического безвиза, то есть беспошлинной торговли с ЕС. Есть предварительное согласование", - заявил Шмигаль.

Переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Отметим, фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Добавим, что Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Вчера в Брюсселе, 21 марта, на саммите Европейского совета было обнародовано итоговое заявление, в котором Евросовет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в блок. Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.

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