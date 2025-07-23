Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле

"Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле запланированы на вечер во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча", - отметили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции.

По предварительным данным, встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган. Также отмечается, что в программе встречи возможны изменения.

Отметим, что дворец Чираган - это воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза на европейском берегу Босфора. В начале XX века во дворце под наблюдением военных жил султан Абдул-Гамид II, а в 1909 здесь проходили первые заседания турецкого парламента.