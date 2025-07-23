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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле

Фото: переговоры Украины и РФ пройдут в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России должен состояться сегодня вечером, 23 июля, в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

"Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле запланированы на вечер во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча", - отметили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции.

По предварительным данным, встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган. Также отмечается, что в программе встречи возможны изменения.

Отметим, что дворец Чираган - это воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза на европейском берегу Босфора. В начале XX века во дворце под наблюдением военных жил султан Абдул-Гамид II, а в 1909 здесь проходили первые заседания турецкого парламента.

 

Третий раунд переговоров между Украиной и РФ

Сегодня, 23 июля, в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между Украиной и Россией. На повестке дня обсуждение гуманитарных вопросов и поиск решений для мирного урегулирования, хотя предыдущие этапы показали, что позиции сторон существенно различаются.

Также сегодня президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России в турецком Стамбуле.

Подробнее о том, чего ожидать от третьего раунда переговоров - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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