Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле

Очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России должен состояться сегодня вечером, 23 июля, в турецком Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".
"Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле запланированы на вечер во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча", - отметили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции.
По предварительным данным, встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган. Также отмечается, что в программе встречи возможны изменения.
Отметим, что дворец Чираган - это воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза на европейском берегу Босфора. В начале XX века во дворце под наблюдением военных жил султан Абдул-Гамид II, а в 1909 здесь проходили первые заседания турецкого парламента.
Сегодня, 23 июля, в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между Украиной и Россией. На повестке дня обсуждение гуманитарных вопросов и поиск решений для мирного урегулирования, хотя предыдущие этапы показали, что позиции сторон существенно различаются.
Также сегодня президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России в турецком Стамбуле.
Подробнее о том, чего ожидать от третьего раунда переговоров - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
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