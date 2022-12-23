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Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачи дипломатии на 2023

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Главные вопросы украинской дипломатии на следующий год - начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, получение международной военной и энергетической помощи, создание международного трибунала над Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на конференции украинских послов.

В частности, обращаясь к послам, Зеленский перечислил следующие задания на 2023 год:

  • Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
  • Подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов;
  • Получение помощи в сфере обороны и безопасности
  • Получение помощи в восстановлении энергетики после российских ударов
  • Международная помощь по Плану быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan)
  • Введение новых санкций против России, блокировка российских активов по миру
  • Создание международного трибунала по преступлению агрессии и военным преступлениям РФ
  • Защита украинских беженцев и помощь в их возвращении домой

"Реализация всех этих заданий - это и есть наша победа, элементы этой победы", - отметил Зеленский.

Также он анонсировал создание Украинского агентства международной помощи, которое будет помогать другим странам, в том числе в цифровой сфере и в сфере продовольственной безопасности. Особое внимание Зеленский уделил работе по африканскому направлению, на следующий год запланировано открытие посольств Украины в 10 странах Африки.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена до конца текущего года выполнить рекомендации Еврокомиссии, и уже в следующем начать переговоры о членстве в ЕС.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения Украина подала заявку на вступление в ЕС и через несколько месяцев получила статус кандидата. Европейская комиссия обозначила несколько задач, после выполнения которых могут начаться официальные переговоры.

Посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью РБК-Украина отметил, что оценка прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии ожидается только во второй половине 2023 года.

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