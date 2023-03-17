Переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются. Киев и Москва расходятся по срокам

Черноморская зерновая инициатива, одобренная в июле прошлого года, была направлена на предотвращение глобального продовольственного кризиса, позволяя безопасно экспортировать украинское зерно, заблокированное российским вторжением, из портов Большой Одессы.

Россия неоднократно настаивала, в том числе и утром 17 марта, на продлении сделки только на 60 дней. Москва утверждает, что сделка не позволила экспортировать российскую сельскохозяйственную продукцию, которая до сих пор находится под западными санкциями.

Киев говорит, что в условиях первоначального соглашения указано, что минимальный срок продления составляет 120 дней. Украинские официальные лица ранее выражали надежду, что сделка может быть продлена на год и расширена за счет включения Николаевского порта.

ООН призвала продлить соглашение на 120 дней.