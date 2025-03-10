Переговоры в Саудовской Аравии. Что говорит Трамп и его команда о встрече с Украиной в Джидде

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Трамп об ожиданиях от встречи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает хорошего результата от переговоров американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде.

"Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - выразил надежду лидер Белого дома.

Трамп заявил, что на встрече может решиться судьба соглашения о недрах, подписание которого сорвалось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той мере, в какой должны", - отметил президент США.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, как Украина может показать стремление к миру, Трамп сказал, что "это станет понятно в течение следующих 2-3 дней".

Также он допустил возобновление передачи Украины разведывательных данных, которая была приостановлена вместе с военной помощью от США после напряженной дискуссии с Зеленским в Белом доме.

"Мы уже практически готовы, действительно, почти готовы", - ответил Дональд Трамп на вопрос о том, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных для украинской стороны.

Заявления членов делегации США

Американскую сторону на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стив Виткофф, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

По официальному сообщению Госдепа, глава ведомства Марко Рубио едет на встречу с украинской делегацией для "продвижения целей президента США по прекращению российско-украинской войны".

Советник по нацбезопасности Майк Волц рассказал, что на переговорах с представителями Украины Штаты вернутся к вопросу подписания соглашения о полезных ископаемых и достижении перемирия.

"У нас были предварительные разговоры с россиянами, у украинцев была прекрасная возможность объединить наши экономики благодаря тому соглашению о минералах. К сожалению, все пошло не так хорошо. Но я думаю, что мы можем вернуться к этому. Госсекретарь Рубио, я и делегация Украины встретиться в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы возобновить эти переговоры, достичь перемирия", - анонсировал Уолтц.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф назвал идеей встречи делегаций в Джидде создание основы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

"Я думаю, что для нас более важной темой обсуждения является заключение мирного соглашения", - заявил Виткофф о предстоящих переговорах.

Что пишут западные СМИ о переговорах

Американская сторона на встрече в Саудовской Аравии будет оценивать готовность Украины к предметным переговорам, в частности, относительно уступок для завершения войны. Об этом сообщили несколько западных СМИ со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

Так, по информации собеседников Reuters, Вашингтон планирует использовать встречу с представителями Украины, чтобы определить, готов ли официальный Киев "пойти на материальные уступки" РФ ради прекращения войны.

Как отметил источник издания, в переговорном процессе нельзя говорить "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на любой компромисс".

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это вам о чем-то говорит", - сказал американский чиновник.

Делегация Штатов на переговорах также будет наблюдать "за признаками того, серьезно ли украинцы настроены относительно улучшения связей с администрацией Трампа" после эмоционального разговора лидеров обеих стран в Овальном кабинете в конце февраля.

В разговоре с BBC представитель Государственного департамента США на условиях анонимности оценил усилия украинской стороны для возобновления переговоров. По его словам, администрация Белого дома считает, что руководство Украины "готово двигаться вперед" в ответ на требование США о прекращении огня с Россией.

"Тот факт, что они приезжают сюда на высшем уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед", - сказал чиновник Госдепа о переговорах в Джидде.

Подробнее о предстоящих переговорах Украины и США в Саудовской Аравии читайте в отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке использовались: публикации Reuters, BBC, Fox News, "Радио Свобода".