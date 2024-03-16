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Переговоры о реструктуризации 20 млрд долларов госдолга Украины могут начаться в апреле, - СМИ

Суббота 16 марта 2024 03:00
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Переговоры о реструктуризации 20 млрд долларов госдолга Украины могут начаться в апреле, - СМИ Фото: Переговоры о реструктуризации 20 млрд долларов госдолга Украины могут начаться в апреле (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Инвесторы, владеющие облигациями Украины на сумму 20 млрд долларов, создают комитет кредиторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это объединение поможет им вести переговоры с Киевом о реструктуризации долга.

Источники агентства сообщают, что официальная группа могла бы начать переговоры накануне весеннего собрания Международного валютного фонда, которое по плану начнется 17 апреля в Вашингтоне,

Это будет первая попытка формализовать переговоры между частными держателями облигаций и Украиной. Консультации, которые велись с осени 2023 года, носили неофициальный характер.

По словам источников, украинский офис по управлению долгом обратился к некоторым инвесторам, пытаясь объединить их в группу кредиторов.

Ожидается, что в комитет кредиторов войдут от восьми до 12 крупных компаний по управлению активами.

Госдолг Украины

С начала полномасштабного вторжения государственный долг Украины увеличился вдвое (на 2,758 трлн грн), в валютном эквиваленте - на 55% (на 51,6 млрд долларов). Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов от ЕС, правительств других стран, международных финансовых организаций.

Часть внешнего долга реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба - до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами - до августа 2024 года.

Сейчас готовятся переговоры по продолжению реструктуризации до 2027 года. Это уменьшает нагрузку на бюджет и долговые риски.

Ранее мы писали, что госдолг Украины в конце 2023 года вырос на треть. Известно, сколько страна должна кредиторам.

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