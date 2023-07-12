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Переговоры о продлении "зернового соглашения" продолжаются, - Эрдоган

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Среда 12 июля 2023 20:07
Переговоры о продлении "зернового соглашения" продолжаются, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры о продлении соглашения об экспорте украинского зерна, срок действия которого истекает 17 июля, продолжаются.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "хочет этого, и у господина Путина есть некоторые предложения".

"Мы работаем над решением, которое бы учитывало эти предложения", - заявил Эрдоган.

Он подтвердил, что Турция "готова играть роль посредника".

"Зерновая сделка"

С начала полномасштабного вторжения страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с РФ и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

В последнее время представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля. В частности, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что "у "зернового соглашения" нет шансов". Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

При этом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле.

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