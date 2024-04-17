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Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа почти заморожены, - NBC

Среда 17 апреля 2024 07:44
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Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа почти заморожены, - NBC Фото: переговоры о прекращении огня в Секторе Газа почти заморожены (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговоры о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС на сегодняшний день практически заморожены, стороны зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным источников NBC в диппредставительствах региона, прогресс в дискуссиях отсутствует, поскольку напряженность в отношениях Израиля и Ирана с начала апреля "вышла на первый план" и усложнила переговорный процесс. О дальнейших планах по возобновлению переговоров источник не сообщил.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что представители ХАМАС отклонили каждый пункт сделки на последних переговорах. В частности, боевики заявили о готовности отпустить только 20 заложников на первом этапе вместо 40 при условии полного прекращения огня и вывода израильских войск из Сектора Газа.

Переговоры по сделке между ХАМАС и Израилем проходят при посредничестве США, Катара и Египта. Израиль настаивает на необходимости установить контроль безопасности в Газе после завершения боевых действий. По данным израильской стороны, в заложниках в анклаве остаются 129 человек, включая 34, которых ЦАХАЛ считает погибшими.

Переговоры между Израилем и ХАМАС

В ходе нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года многие гражданские и военные попали в плен. С первых дней конфликта ведутся переговоры об обмене пленными и прекращении огня. Считается, что в первые дни атаки террористы убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 израильтян и иностранцев.

При этом около половины заложников были освобождены во время недельной паузы в боевых действиях, которая завершилась 1 декабря 2023 года. Неизвестно, сколько живы из оставшихся 130 заложников.

В начале апреля Соединенные Штаты предложили новый план прекращения огня между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.

Позже также сообщалось, что атака Ирана негативно повлияла на переговоры о прекращении огня Израиля с ХАМАС.

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Иран Сектор Газа Израиль ХАМАС
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