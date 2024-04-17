Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа почти заморожены, - NBC

Переговоры о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС на сегодняшний день практически заморожены, стороны зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По данным источников NBC в диппредставительствах региона, прогресс в дискуссиях отсутствует, поскольку напряженность в отношениях Израиля и Ирана с начала апреля "вышла на первый план" и усложнила переговорный процесс. О дальнейших планах по возобновлению переговоров источник не сообщил.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что представители ХАМАС отклонили каждый пункт сделки на последних переговорах. В частности, боевики заявили о готовности отпустить только 20 заложников на первом этапе вместо 40 при условии полного прекращения огня и вывода израильских войск из Сектора Газа.

Переговоры по сделке между ХАМАС и Израилем проходят при посредничестве США, Катара и Египта. Израиль настаивает на необходимости установить контроль безопасности в Газе после завершения боевых действий. По данным израильской стороны, в заложниках в анклаве остаются 129 человек, включая 34, которых ЦАХАЛ считает погибшими.