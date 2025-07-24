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Переговоры о прекращении огня в Газе: ХАМАС смягчил требования

Фото: ХАМАС передал свой ответ по поводу Газы (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Палестинская террористическая организация ХАМАС объявила, что передала посредникам ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам источника, ответ террористов представляет собой "смягченную версию" того, что ХАМАС представил ранее. Отмечено, что израильская сторона получила ответ и изучает его.

Предыдущее предложение группировки было отвергнуто посредниками, которые посчитали требования "неприемлемыми".

В частности, ХАМАС требовал внести изменения в схему дислокации Армии обороны Израиля в Газе на период временного перемирия, которое, как ожидается, продлится 60 дней. Эти изменения подразумевают вывод израильских сил из жилых районов и с дороги Салах-ад-Дин.

Второй пункт касается гуманитарной помощи. ХАМАС настаивал, чтобы ее доставкой и распределением занимались исключительно структуры ООН. Группировка требовала полностью исключить из процесса Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF).

По данным источников, в новом ответе ХАМАС "смягчил" свои требования. Израильские официальные лица сообщили 12-му каналу, что теперь "есть с чем работать".

Усилия по прекращению огня в Газе

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Он выразил надежду на то, что посредники - Катар и Египет - передадут финальное мирное предложение ХАМАСу.

В Дохе состоялись переговоры, на которые отправился 23 июля специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора.

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