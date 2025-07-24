Переговоры о прекращении огня в Газе: ХАМАС смягчил требования

По словам источника, ответ террористов представляет собой "смягченную версию" того, что ХАМАС представил ранее. Отмечено, что израильская сторона получила ответ и изучает его.

Предыдущее предложение группировки было отвергнуто посредниками, которые посчитали требования "неприемлемыми".

В частности, ХАМАС требовал внести изменения в схему дислокации Армии обороны Израиля в Газе на период временного перемирия, которое, как ожидается, продлится 60 дней. Эти изменения подразумевают вывод израильских сил из жилых районов и с дороги Салах-ад-Дин.

Второй пункт касается гуманитарной помощи. ХАМАС настаивал, чтобы ее доставкой и распределением занимались исключительно структуры ООН. Группировка требовала полностью исключить из процесса Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF).

По данным источников, в новом ответе ХАМАС "смягчил" свои требования. Израильские официальные лица сообщили 12-му каналу, что теперь "есть с чем работать".