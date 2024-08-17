Переговоры в Катаре: Предотвратит ли дипломатия войну между Ираном и Израилем

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С начала августа Ближний Восток снова на грани масштабной войны. 31 июля, в ответ на очередную атаку, Израиль ликвидировал в Бейруте одного из лидеров "Хезболлы" Фуада Шукра, а в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаила Хания. В ответ на атаки Иран пригрозил отплатить Израилю, однако ответная атака задерживается.

Отложенная атака на Израиль и новое условие Ирана

13 июля Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников сообщило, что Иран удержит от атаки на Израиль "только соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, достигнутое в результате переговоров на этой неделе". Также Иран рассматривал возможность отправить своего представителя на переговоры, но отказался от этой идеи.

Напомним, в ходе нападения 7 октября 2023 года группировка ХАМАС захватила убило более тысячи и захватило более двух сотен гражданских лиц, из которых до сих пор содержит около 116 человек. В ответ на атаку Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Параллельно с октября прошлого года в столице эмирата Катар - Дохе идут переговоры о возвращении заложников и прекращении огня.

Вместе с тем, несколько источников CBS сообщили, что правительство Ирана продолжает внутренние дебаты относительно возможной атаки на Израиль: применять ли военную силу или проводить тайную спецоперацию по точечной ликвидации израильских политиков, атаки на израильские посольства и т.д.

По данным CBS, не стремится к широкому конфликту и ключевой союзник Ирана группировки "Хезболла", имеющей возможности обстреливать Израиль с севера. В то же время эта организация постоянно ведет огонь малой интенсивности.

Таким образом, именно на этой неделе от успеха переговоров зависело, начнется ли масштабный конфликт на Ближнем Востоке, или его снова удастся избежать.

Как проходили переговоры в Катаре

Очередной раунд переговоров проходил 15-16 августа при посредничестве директора ЦРУ Уильяма Бернса между директором израильского Моссада Дэвидом Барнеа, премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и директором разведки Египта Аббасом Камелем. Непосредственно ХАМАС не присоединился, но лидерам группировки передали наработку встречи.

По итогам двух дней представители США, Катара и Египта отметили, что переговоры были серьезными и конструктивными. Техническая работа над деталями продолжится в ближайшие дни. В заявлении говорится, что чиновники снова соберутся в Каире до конца следующей недели, чтобы попытаться заключить соглашение.

На переговорах США представили предложение, которое поможет преодолеть разногласия между сторонами и позволит быстро реализовать соглашение по освобождению заложников.

Прогресс в переговорах подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, сообщает Jerusalem Post.

Президент США Джо Байден сказал, что "работу еще предстоит сделать", но участники переговоров приблизились к соглашению больше, чем когда-либо.

По завершении каждого дня переговоров премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани звонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Катарский лидер информировал иранского коллегу о ходе переговоров, отметив, что необходимо избегать эскалации, чтобы дать переговорам шанс.

Похоже, в Иране выжидают. По словам пяти израильских чиновников, израильская разведка зафиксировала, что "Хезболла" и Иран снизили уровень готовности своих ракетных подразделений, отмечает The New York Times. Теперь Израиль считает, что ответ под руководством Ирана - уже несколько раз откладывавшийся, состоится позже. Однако ситуация постоянно меняется.

Что о переговорах говорит ХАМАС

В свою очередь ХАМАС заявил, что согласится только на соглашение, которое приведет к постоянному прекращению огня, полному выводу израильских войск из Сектора Газа и "серьезному" обмену пленными.

Отвечая на вопрос об оптимизме, высказанном США, член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что ХАМАС рассматривает США не как посредника, а как тех, кто содействует и спонсирует израильскую войну против Сектора Газа.

По сути переговоров, ХАМАС возражает против присутствия израильских войск на границе Сектора Газа с Египтом, отмечают источники AFP в руководстве боевиков. Группировка также имеет замечания относительно условий освобождения членов ХАМАС из израильских тюрем в обмен на освобождение заложников.

В то же время источники издания Middle East Eye в руководстве ХАМАС сообщили, что "основные усилия израильской делегации заключались в том, чтобы добавить условия Нетаньяху к предложению Байдена", а ХАМАС категорически отвергает эти условия.

“Все утечки в израильских и международных СМИ, изображающие переговоры как положительные, необоснованны и вводят в заблуждение. Они (израильтяне) стремятся выиграть время в надежде сдержать региональную эскалацию после убийства Хании”.

План Б, если переговоры снова провалятся

У США также есть параллельный план на случай, если и на этот раз переговоры зайдут в тупик. Планируется действовать подобно тому, как это происходило 13 апреля. Тогда Иран в ответ на повреждение своей дипломатической миссии в Дамаске атаковал Израиль сотнями ракет и дронов. США и союзники помогли Израилю отразить эту атаку.

Также ведется работа с союзниками Ирана, чтобы убедить их не присоединяться к атаке, если она состоится.

Параллельно с переговорами в Дохе 14 августа Ливан посетил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Дипломат встретился с лидерами коалиционного правительства, в частности, близкими к "Хезболле". Цель этих переговоров – "поддержать текущие дипломатические усилия в пользу деэскалации в регионе".

Также на следующий день, 15 августа в Ливан прибыл министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти.

А 16 августа Израиль посетили министры иностранных дел Великобритании и Франции - Дэвид Лемми и уже упомянутый Стефан Сежурне.

Во время первого совместного британско-французского визита за более чем 10 лет пара встретилась с министром иностранных дел Израиля Израилем Кацом и министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.

По словам Лемми, израильские министры сказали ему, что "надеются, что мы на пороге соглашения". Стефан Сежурное в свою очередь заявил, что "для мира никогда не поздно".

В ходе переговоров они, среди прочего, обсуждали возможность присоединения Великобритании к защите Израиля от иранской атаки. Вместе с тем, так и не состоялась встреча Лэмми с Нетаньяху, ведь нынешнее правительство Великобритании отказалось от возражений предыдущего правительства против требования прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьера.

Ожидается также визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы обсудить ход переговоров и возможные альтернативные сценарии. Встреча Блинкена с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху запланирована на понедельник 19 августа.

Главной проблемой остается нежелание ХАМАС соглашаться с проработанными в Дохе предложениями. Так что дипломатическая активность на Ближнем Востоке на следующей неделе будет связана и поиском рычагов влияния на группировку.