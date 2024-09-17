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Переговоры по Газе в тупике: Блинкен снова отправляется на Ближний Восток

Вторник 17 сентября 2024 03:31
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Переговоры по Газе в тупике: Блинкен снова отправляется на Ближний Восток Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться в свою 10-ю поездку на Ближний Восток с начала войны Израиля с ХАМАС. Администрация Байдена продолжает пытаться возобновить зашедшие в тупик переговоры о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Главный дипломат США полетит в Каир, чтобы обсудить переговоры о прекращении огня в Газе и более широкие вопросы региональной безопасности, а также для переговоров с официальными лицами Египта, заявил в понедельник спикер Госдепа Мэтью Миллер.

В заявлении упоминается только одна остановка в Египте, и, похоже, Блинкен не отправится в Израиль во время этого визита.

Объявление было сделано в тот же день, когда израильские официальные лица заявили Амосу Хохштейну, советнику Байдена, что их правительство все больше склоняется к поискам военных средств возвращения жителей северного Израиля, перемещенных из-за столкновений с боевиками Хезболлы в Ливане. Это означало бы расширение конфликта, которого команда Байдена отчаянно пытается избежать.

Миллер также заявил, что США все еще работают с посредниками над новым предложением. 5 сентября Блинкен говорил, что США, Катар и Египет "в ближайшие дни" поделятся своими мыслями о том, как "решить оставшиеся нерешенные вопросы" на переговорах.

Хотя американские официальные лица, включая Блинкена, заявили, что соглашение завершено примерно на 90%, длительные переговоры о прекращении войны, похоже, зашли в тупик после убийства в начале этого месяца шести удерживаемых ХАМАСом заложников.

Что с соглашением

В середине августа официальные лица США заявили, что усилия по достижению соглашения приближаются к завершающей стадии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенное соглашение "возможно, лучшей и последней возможностью" для прекращения огня и освобождения заложников.

Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в препятствовании достижению соглашения.

Нетаньяху заявил, что Израиль должен сохранить бессрочный контроль на границе Газы с Египтом. Контроль над Филадельфийским коридором – одно из ключевых разногласий на переговорах по прекращению огня в Секторе Газа.

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