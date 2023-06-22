RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в 2023 году, однако есть нюанс, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости". В случае отсутствия форс-мажоров, переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца текущего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Как рассказал министр, сегодня Украина находится именно на том пути, который предусматривает быстрое получение статуса кандидата и начало переговоров о членстве.

"То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на максимальной крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров до конца года не произойдет, то все будет хорошо", - пояснил министр Кулеба.

Сейчас, как отметил Дмитрий Кулеба, Украина вписывается в график о начале переговоров о вступлении до конца 2023 года.

"Но, если между сейчас и концом года ничего форс-мажорного не произойдет, то мы пройдем этот путь достойно. И надо отметить чрезвычайную положительную помощь, которую оказывает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы Украина этот путь прошла", - добавил министр.

Вступление Украины в Европейский союз

Украина подала заявление о вступлении в ЕС еще 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня Европейский Совет предоставил государству статус кандидата на вступление. Вместе с ним появились рекомендации от ЕС, выполнение которых станет предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговорам о членстве.

Согласно данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров по членству в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзМИД Украины