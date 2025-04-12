Переговоры или война? Что решит встреча США и Ирана по ядерному соглашению

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Как между США и Ираном возникло напряжение по ядерной программе?

Почему Трамп пытается решить проблемы, которые сам же создал во время своего первого срока?

От чего зависит результат переговоров и чем грозит их провал?

Как росло напряжение перед переговорами

Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. Американскую – специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Предварительно планируется, что США и Иран воспользуются такой же моделью, которая была использована во время консультаций между США, Украиной и Россией в Саудовской Аравии. Только теперь Америка является не только посредником, но и участником. Однако не исключено, что состоятся и прямые контакты между сторонами.

Встрече предшествовал заметный рост напряжения между обеими странами. Дональд Трамп в течение длительного времени побуждает Иран к переговорам по его ядерной программе. А 30 марта он перешел к прямым угрозам.

"Если они (иранцы - ред.) не заключат соглашение, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, которых они никогда раньше не видели", – сказал Трамп в телефонном интервью NBC News.

После этого Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные нанести удары по позициям Соединенных Штатов. В то же время иранские чиновники заявляют о настроенности на переговоры.

В конце марта Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, предложив начать переговоры по новой ядерной сделке, сообщило CNN со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа. По информации источника, письмо было передано через Стивена Уиткоффа президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а затем официальный представитель ОАЭ передал его иранской стороне. Иран согласился на переговоры.

"Это в равной степени и возможности, и испытания. Мяч на стороне Америки", –написал в соцсети X Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Накануне переговоров также состоялись трехсторонние консультации между Ираном, Россией и Китаем. Экспертные делегации на этой встрече обменялись своими мнениями и предложениями по ядерной проблеме, говорилось в официальном сообщении иранцев.

Вместе с тем, портал Nour News, известный своей близостью к иранскому правительству, сообщает, что эта встреча является "противовесом американскому давлению".

А накануне самой встречи в Омане США объявили новые санкции и против иранской нефтяной промышленности.

Почему США беспокоятся из-за ядерной программы Ирана

Ядерная программа Ирана вызывает беспокойство у мировых лидеров с начала 2000-х годов. Тогда расследователи обнаружили существование тайных ядерных объектов, о которых Тегеран не сообщал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

По итогам длительных переговоров в 2015 году Иран вместе с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией заключил Совместный всеобъемлющий план действий, известный также как "ядерная сделка". Этот документ предусматривал ослабление экономических санкций против Ирана в обмен на сокращение масштабов его ядерной программы.

Однако в 2018 году Трамп решил вывести Соединенные Штаты из соглашения и возобновил финансовые санкции против Ирана. С тех пор МАГАТЭ имеет лишь ограниченный доступ к ядерным объектам Ирана. Таким образом, де-факто Трамп сейчас решает проблемы, которые сам же и создал во время своего первого президентства.

Протестующий размахивает национальным флагом Ирана, выкрикивая лозунги против Израиля и США во время митинга в Тегеране 9 апреля (фото: Getty Images)

Иран пока не обладает ядерным оружием, но находится достаточно близко к его созданию. И как писало РБК-Украина, ослабление системы сдерживания и влияния Ирана на Ближнем Востоке подтолкнуло радикально настроенную часть в иранской элите к разработке ядерного оружия как единственного способа защиты от внешней агрессии. На данный момент нет подтверждений, что окончательное решение об этом было принято. Тем не менее, в отчете МАГАТЭ за февраль указано, что объемы обогащенного урана в Иране существенно увеличились. Все это создает вызовы для интересов США на Ближнем Востоке.

Чего ожидать от переговоров в Омане

5 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что "прямые переговоры были бы бессмысленными со стороной, которая постоянно угрожает прибегнуть к силе вопреки Уставу ООН и которая выражает противоречивые позиции ее различных официальных лиц". В то же время иранское руководство частично заинтересовано в снятии санкций и ослаблении экономического давления, но не доверяет США.

В своем письме к руководству Ирана Трамп четко очертил срок для достижения взаимопонимания – два месяца. Этот срок истекает перед предстоящим ежеквартальным заседанием Совета управляющих МАГАТЭ, где ожидается, что европейские государства будут настаивать на том, чтобы наблюдатель ООН опубликовал "исчерпывающий доклад" по иранской ядерной программе.

Такой шаг должен предшествовать возвращению "иранского" дела в Совбез ООН. А это, как предупреждал Тегеран ранее, заставит его выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и сделает свободным от вообще любых обязательств перед международным сообществом.

Поэтому сейчас в успехе переговоров больше заинтересованы США, что ставит их в несколько более слабую позицию. И не исключено, что Тегеран будет пытаться затянуть переговоры, так же как это делает Россия в отношении Украины, сказал РБК-Украина израильский дипломат, глава программы изучения России Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Аркадий Мил-Ман.

"Обе эти страны, Россия и Иран, конечно, это будут использовать в своих целях. Здесь это естественно и это совсем не сюрприз для нас. Другой вопрос, насколько американская администрация будет активно участвовать и вести к какому-то результату, которого она пытается достичь, – сказал Мил-Ман.

По его словам, на словах Трамп готов к силовым действиям в отношении Ирана, но пойдет ли он на такой шаг – вопрос открытый.

"Мы помним, что Трамп делал разные заявления, а потом отрицал. Поэтому трудно сказать, действительно ли он собирается применять силу - или нет", –отметил эксперт.

Осложняет ситуацию и то, что не до конца ясны переговорные позиции, "красные линии" и границы компромиссов, на которые готовы пойти обе стороны.

Перед встречей МИД Ирана сообщил, что в Омане будет обсуждаться только ядерная программа. Однако спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 21 марта в интервью блогеру Такеру Карлсону заявил, что существуют другие вопросы, важные для США. Среди них – поддержка Ираном ряда группировок, которые представляют угрозу для союзников США – Израиля и Саудовской Аравии. А в самом Израиле существуют некоторые опасения относительно возможных прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном, в ходе которых американская сторона может не до конца учитывать интересы своих израильских союзников.