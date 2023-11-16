Переговоры Байдена и Си не изменили позицию Пекина по поводу войны в Украине, - МИД Китая

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина не изменила позицию Китая по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД КНР Мао Нин, которую цитирует посольство Китая в США .

Во время пресс-конференции Мао Нин подтвердила информацию о том, что Байден и Си поднимали вопрос войны на территории Украины и войны между Израилем и ХАМАСом. По ее словам, Китай и в дальнейшем остается "преданным продвижению переговоров ради мира и деэскалации".

"Действительно, два президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая "украинский кризис" (война России против Украины, - ред.) и палестино-израильский конфликт (войну ХАМАС и Израиля, - ред.). Позиция Китая по обоим вопросам четкая и последовательная. Мы стоим на стороне равенства и справедливости и остаемся преданными продвижению переговоров ради мира и деэскалации", - заявила спикер МИД.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Президент США и лидер Китая встретились в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который прошел в Сан-Франциско. Стороны провели переговоры в исторической резиденции Филоли. В частности их диалог длился около четырех часов.

Детальнее о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина - в материале РБК-Украина.