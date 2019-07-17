У Мінську домовилися забезпечити стійкий зв'язок на Донбасі

На переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську просунулися у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Оліфер зазначила, що в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання. За її словами, цього потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення і ці питання так само потребують вирішення безпекових питань.

"Є позитивні зрушення у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу", - додала вона.

Нагадаємо, 17 липня Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську погодила нове перемир'я на Донбасі. Безстрокове припинення вогню повинне початися в ніч на 21 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу", яка надає послуги у тому числі для непідконтрольних територій.