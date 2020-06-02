На переговорах в Берліні порушать питання окупованого Криму

Під час переговорів в Берліні порушать питання окупованого Криму. Зустріч запланована на 2 червня.

Про це повідомив віце-премьер-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

На його думку, питання окупації Криму не можна знімати з порядку денного.

"Ми не в якому разі не можемо знімати з порядку денного питання Криму, адже саме з окупації Криму розпочалась російська агресія. Я переконаний, що ми маємо це робити. Ми це робимо у всіх консультаціях… я зустрічаюсь до речі з послами інших країн.. І я маю надію, що завтра під час нашого візиту ми будемо обговорювати це питання", - заявив Рєзніков.

Як відомо, українська делегація 2 червня з робочим візитом приїде до Німеччини. До складу делегації увійдуть міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, глава Офісу президента Андрій Єрмак, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і заступник голови ВП Ігор Жовква.

Раніше повідомлялося, що під час перемовин в Берліні 2 червня обговорюватимуть безпекову ситуацію на Донбасі.