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Просмотренные прайс-кэпы могут мешать импорту электроэнергии зимой, - эксперт

Понедельник 20 ноября 2023 11:08
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Просмотренные прайс-кэпы могут мешать импорту электроэнергии зимой, - эксперт Фото: пересмотренные прайс-кэпы могут мешать импорту электроэнергии зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Установленный уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кэпов) может мешать импорту электроэнергии в часы дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение по оптимизации прайс-кэпов, чтобы они давали экономические стимулы для импорта электроэнергии зимой.

"К сожалению, так сказать прайс-кэпы, мне кажется, на том уровне, на котором они приняты, они не достаточны, поэтому я думаю, что в принципе могут быть определенные проблемы с импортом электрической энергии, что может создать достаточно столь заметный дефицит мощности зимой", - подчеркнул Омельченко.

Эксперт пояснил, что в Украине уровень прайс-кэпа менее 200 евро за МВт-час, в то время как в ЕС это условная величина в размере 2-4 тыс. евро за МВт-час. Обычно в Европе они применяются во время какой-либо стихийной беды или чрезвычайной ситуации.

"Если цена у нас будет ниже на электрическую энергию, чем в странах ЕС, то никто по импорту электрическую энергию закупать не будет. Таким образом не будет покрываться дефицит", - пояснил Омельченко.

Также он подчеркнул, что такие прайс-кэпы не соответствуют регламентам ЕС и делают невозможным объединение украинского энергорынка с европейским.

Омельченко добавил, что в действующей модели энергорынка в отрасли формируются многомиллиардные долги.

"Наша модель, которая сегодня существует, еще писал об этом, когда она еще только была запущена в середине 2019 года, эта модель рынка электрической энергии, к сожалению, так создана, что она вместо того, чтобы генерировать инвестиции, генерирует долги", - подытожил он.

Напомним, ранее "Энергоатом" выступил за полную отмену прайс-кэпов на рынке электроэнергии.

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