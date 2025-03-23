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Без пересмотра прайс-кепов Украина рискует остаться без импорта электроэнергии, - нардеп

Воскресенье 23 марта 2025 16:03
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Без пересмотра прайс-кепов Украина рискует остаться без импорта электроэнергии, - нардеп Фото: без пересмотра прайс-кепов Украина рискует остаться без импорта электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Текущие ценовые ограничения на рынке электроэнергии Украины препятствуют привлечению импортеров и могут негативно влиять на энергетическую безопасность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Викторию Гриб во время заседания комитета по энергетике Верховной Рады.

По ее словам, первоочередного пересмотра требует именно верхний прайс-кэп, поскольку его наличие ограничивает возможности импорта.

"Если говорить об отмене прайс-кэпов, то мне кажется в первую очередь ... верхний прайс-кэп, если мы заботимся действительно об энергетической безопасности. Потому что энергетической энергии... просто не хватает. И вот тогда у нас как раз есть проблемы с тем, чтобы к нам приходили импортеры", - отметила Гриб.

Депутат также поддержала необходимость расширения межгосударственных энергетических связей.

"И об увеличении количества интерконнекторов здесь абсолютно верно ..., нам необходимо сейчас это делать", - подчеркнула она.

Гриб подчеркнула, что изменения в ценовой политике необходимы для обеспечения стабильности энергосистемы Украины.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кепов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.

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