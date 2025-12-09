Просмотры офлайн на Киевстар ТВ выросли вдвое: какие преимущества сервиса "Загрузка"

Чаще всего зрители хранили сериалы "Обратное направление", "Пограничники", "Бейся, сердце, бойся" и фильмы "Конотопская ведьма", "Когда ты выйдешь замуж?", "Отпуск вслепую" и "Песики".

"Пользователей функции загрузки должно быть гораздо больше - ведь это действительно удобно. К тому же, офлайн-просмотр помогает разгрузить мобильную сеть при отключениях электроэнергии. С Киевстар ТВ можно смотреть контент на любом девайсе, в эфире, записи или библиотеке", - комментирует Людмила Яйченя, руководитель отдела услуг видео и телевидения Киевстар.

Она отмечает, что пользоваться сервисом могут абоненты любого мобильного оператора или интернет-провайдера, а в сети Киевстар трафик не тарифицируется.

Офлайн-просмотр также актуален в пути или во время отдыха, поскольку позволяет сохранять видеоконтент на устройстве и просматривать его, когда хочет пользователь.

Как смотреть Киевстар ТВ офлайн

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть приложение Киевстар ТВ на смартфоне или планшете, выбрать контент и нажать "Загрузить".

В общей сложности для просмотра на Киевстар ТВ доступно более 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Напомним, что воспользоваться платформой кино и телевидения могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Абоненты Киевстар могут выбрать Суперсилу Киевстар ТВ на сайте платформы.

Доступ к просмотру контента платформы с одного аккаунта возможен сразу на пяти устройствах: SMART TV, смартфоне, планшете, SMART TV приставке, Xbox или веб-версии в браузере по ссылке https://tv.kyivstar.ua/

