Просмотр тарифов: профсоюз газовщиков поддерживает решение НКРЭКУ и правительства

Профсоюз работников газовых хозяйств Украины, объединяющий более 43 тыс. работников, полностью поддержит решение регулятора о пересмотре тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей, принятого 19 декабря 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо председателя "Укргазпрофсоюза" к премьер-министру Украины Юлии Свириденко.

"Укргазпрофсоюз полностью поддерживает решение регулятора по пересмотру тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей и считает его первым минимальным шагом по стабилизации ситуации в отрасли", – отмечается в письме.

В профсоюзе подчеркивают, что газораспределительная отрасль является важной составляющей критической инфраструктуры Украины, а ее работники с начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивают бесперебойную работу сетей, несмотря на обстрелы, угрозы жизни, физическое истощение и нехватку ресурса.

"Именно работники операторов газораспределительных сетей (ГРМ) ежедневно обеспечивают бесперебойное, безаварийное и безопасное распределение природного газа в дома миллионов граждан, в школы, больницы, предприятия, воинские части и объекты энергетики", – подчеркивает "Укргазпрофсоюз".

В письме отмечается, что предыдущий тариф на распределение газа базировался на показателях 2021 года и не соответствовал экономическим реалиям. В частности, он не учел колоссальные изменения – инфляцию, увеличение цен на материалы, рост стоимости энергоносителей, логистики, средств индивидуальной защиты и технического обслуживания сетей в условиях войны, когда обстрелам подвергаются объекты газовой инфраструктуры.

Особое внимание профсоюз обращает на уровень оплаты труда. По его данным, средняя зарплата производственного персонала операторов ГРМ в настоящее время составляет около 16 тыс. грн, что вдвое меньше средней зарплаты в компаниях, занимающихся распределением электрической энергии.

"Отток квалифицированных кадров – уже не угроза, а факт. Мы теряем поколение инженеров, слесарей, диспетчеров, аварийщиков", – говорится в обращении.

В "Укргазпрофсоюзе" отмечают, что пересмотр тарифов для небытовых потребителей является "четким сигналом для многотысячного коллектива отрасли о том, что государство их услышало".

Профсоюз заявил о "полной поддержке правительства и принятых регулятором решений, которые полностью сбалансированы и учитывают интересы государства, местного самоуправления и отрасли".