Просмотр тарифов на электричество для населения может помочь пройти зиму, - Галущенко

По его словам, сейчас продолжается дискуссия относительно пересмотра тарифов на электроэнергию для населения.

Он отметил, что установление новых тарифов важно для подготовки генерации к следующему осенне-зимнему периоду (ОЗУ).

"Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий ОЗУ", - подчеркнул министр.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что около 50% энергетической инфраструктуры пострадали от обстрелов.