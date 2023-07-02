Пересмотр граничных цен не приведет к существенному росту цен на электроэнергию, - эксперт

По его словам, прайс-кепы на рынке электрической энергии – максимально допустимые цены, тогда как на самом деле средняя цена рынка меньше. В качестве примера он привел недавний аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии на июль.

"Средняя цена, которую они зафиксировали, составляла где-то на уровне 3086 грн МВт/час. Это чуть более 3 грн/кВт-час. При том, что на июнь, когда были торги, цена за киловатт была 2,80 грн/кВт- ч. То есть, в прайс-кеп в 7,20 грн/кВт-ч чрезвычайно много", - рассказал экономист, отметив, что новые прайс-кепы дадут возможность импортировать электроэнергию, если ее будет не хватать.

Он также уточнил, что по оценкам экспертов энергетического рынка такое повышение максимальных цен на рынках электроэнергии может поднять цену электроэнергии не более чем на 10-15%.

По словам экономиста, это позволит улучшить ситуацию с ликвидностью в энергетическом секторе, чтобы компании могли подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

"Дефицит на рынке сегодня где-то 80 миллиардов. То, что подняли для населения, перекроет 30 миллиардов. А энергоснабжающим компаниям и генерациям нужно готовиться к зиме. Там миллиард долларов нужно вложить в восстановление… и надо понимать, что бюджет (государственный, - ред.) никаким энергогенерирующим и энергопотребительским компаниям не помогает", - рассказал экономист.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что не ожидают существенного роста стоимости электроэнергии для бизнеса в связи с изменением ценовых ограничений на энергорынке.