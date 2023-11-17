Передумал? Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует держать войска в Газе после войны

"Я не уверен в том, что войска останутся внутри. И на самом деле, в этом нет особой необходимости, потому что она очень маленькая", - заявил он.

Что касается того, кто будет управлять Газой после войны, то "нам необходимо изменить культуру любой гражданской администрации в Газе. Она не может быть привержена финансированию терроризма", - говорит Нетаньяху, делая выпад в сторону Палестинской автономии.

По его словам, Израиль не сможет принять никого, кто разделяет цели ХАМАСа и внушает палестинским детям, что Израиль должен быть уничтожен.

"В обозримом будущем Израиль несет полную военную ответственность. Но там должно быть и гражданское правительство", - уточнил он.

Нетаньяху изменил точку зрения?

Неделю назад израильский премьер заявлял, что ЦАХАЛ останется контролировать Сектор Газа после окончания войны. При этом Нетаньяху отвергал идею того, что Газа вернется под контроль Палестинской администрации.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная операция на Сектор Газа.

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