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Передумали? Китай снова пригласил Борреля в Пекин

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Понедельник 07 августа 2023 01:38
Передумали? Китай снова пригласил Борреля в Пекин Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел Китая Ван И повторно пригласил высокого представителя Европейского Союза Жозепа Борреля посетить Пекин осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что они провели телефонный разговор. В Министерстве иностранных дел КНР добавили, что визит Борреля поможет в подготовке саммита лидеров, который пройдет в этом году.

Визит Борреля в Китай

Борреля уже приглашали в Китай этим летом - ему предстояло посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну России против Украины.

Однако за неделю до поездки Китай отменил визит, не дав никаких объяснений.

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Китай Жозеп Боррель
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