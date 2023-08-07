Передумали? Китай снова пригласил Борреля в Пекин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что они провели телефонный разговор. В Министерстве иностранных дел КНР добавили, что визит Борреля поможет в подготовке саммита лидеров, который пройдет в этом году.

Визит Борреля в Китай

Борреля уже приглашали в Китай этим летом - ему предстояло посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну России против Украины.

Однако за неделю до поездки Китай отменил визит, не дав никаких объяснений.

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