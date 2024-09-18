На передовой в Харьковской области у россиян массовые отравления, - ВСУ
Среди российских оккупантов массовые отравления на передовой в Харьковской области. Причиной этого является некачественная пища и вода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.
Как сообщили в ВСУ, в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник производит единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.
По данным Сил обороны, у россиян также фиксируются массовые случаи отравлений.
"Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и настоятельная потребность в медикаментах, в связи с чем наблюдается понижение уровня морально- состояния оккупантов", - говорится в сообщении.
В целом за последние сутки ситуация на Харьковском направлении осталась без изменений. Потери врага за минувшие сутки составили 85 оккупантов, из них безвозвратные - 24, санитарные - 59. Двое оккупантов сдались в плен.
Также россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.
Ситуация на фронте
Российские оккупационные войска продолжают наступление на разных участках фронта. Самые активные бои продолжаются в Покровском и Кураховском направлениях. Там за последние сутки произошло 51 и 49 атак врага соответственно.
За минувшие сутки украинские войска ликвидировали более 1100 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 637 тысяч захватчиков.
Кроме того, украинские войска продолжают наступательные действия в Курской области. Детальнее о том, как атака россиян в Курской области открыла новый маневр для ВСУ - узнайте в материале РБК-Украина.
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