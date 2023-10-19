В пригороде временно оккупированного Токмака прогремели взрывы
В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области раздаются взрывы в четверг, 19 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Громко в пригороде временно оккупированного Токмака", - рассказал он.
По данным Федорова, жители сообщают о двух взрывах.
Ситуация в Токмаке Запорожской области
Токмак Запорожской области - город, временно находящийся нпод оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, которые часто становятся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их число участилось на фоне контрнаступления ВСУ.
Одновременно, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.
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