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В пригороде временно оккупированного Токмака прогремели взрывы

Запорожье, Четверг 19 октября 2023 12:19
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В пригороде временно оккупированного Токмака прогремели взрывы Фото: в пригороде временно оккупированного Токмака прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области раздаются взрывы в четверг, 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Громко в пригороде временно оккупированного Токмака", - рассказал он.

По данным Федорова, жители сообщают о двух взрывах.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Токмак Запорожской области - город, временно находящийся нпод оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, которые часто становятся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их число участилось на фоне контрнаступления ВСУ.

Одновременно, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.

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