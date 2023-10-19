В пригороде временно оккупированного Токмака прогремели взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Громко в пригороде временно оккупированного Токмака", - рассказал он.

По данным Федорова, жители сообщают о двух взрывах.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Токмак Запорожской области - город, временно находящийся нпод оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, которые часто становятся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их число участилось на фоне контрнаступления ВСУ.

Одновременно, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.