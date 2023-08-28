Передавать раньше нет смысла. В Воздушных силах рассказали, когда Украина получит F-16

Украина получит истребители F-16 только по окончании подготовки пилотов и других авиационных специалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Напомним, что недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина получит F-16 "в скором будущем".
При этом Игнат отметил, что "ближайшее время" - время, когда будут готовы пилоты и другие авиационные специалисты.
"Для взлета одного F-16 работает большой коллектив. Как только будут готовы летчики, то можно говорить о конкретике. До окончания подготовки передавать самолеты нет смысла. Программа подготовки разная", - сказал он.
Спикер Воздушных сил добавил, что система обучения в разных государствах поможет ускорить процесс обучения и быстрее увидеть F-16 в украинском небе.
Он отметил, что истребители смогут сами себя защитить, они будут частью противовоздушной обороны нашей страны.
Союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Недавно стало известно, что Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.
Отметим, что Дания уже начала обучение восьми украинских пилотов на F-16. А США начнут обучение в ближайшее время.
Министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.
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