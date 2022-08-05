Передавав Росії таємну інформацію. Екс-заступнику голови розвідки оголосили підозру

За інформацією відомства, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

Слідство встановило, що чоловік передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій країні.

Крім цього, він переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони у боротьбі проти РФ.

Вказано, що силовики затримали підозрюваного ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, під час обшуків за місцем роботи він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули за місцем події.

Зазначається, що екс-високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова.

Що про нього відомо

За даними СБУ, затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

"У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані за часів СРСР у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе", - зазначають у відомстві.

Так, за завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка є в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного.

Крім того, РФ цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.