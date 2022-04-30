Передавав Росії дані про ЗСУ: правоохоронці затримали жителя Миколаєва

За даними слідства, зловмисник за гроші незаконно фіксував на фото розміщення ЗСУ та інших військових формувань у Миколаєві.

Після чого відзняті фото він через месенджер пересилав представникам країни-агресора та повідомляв точні координати розташування ЗСУ.

"28 квітня 2022 року його було затримано у порядку ст. 208 КК України на місці вчинення кримінального правопорушення", - повідомили в прокуратурі.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ України у Миколаївській області.

Фото: в Миколаєві затримали чоловіка, який передавав РФ дані про ЗСУ (t.me/mykprok)