Передавав окупантам дані про позиції ЗСУ. У Краматорську затримали інформатора

У Краматорську, що у Донецькій області, викрили та затримали ворожого інформатора. Він передавав російським окупантам дані про позиції українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, у травні 2022 року мешканець Краматорська через месенджер Telegram передавав представнику силового відомства Росії інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Російська армія використовувала ці відомості для атаки.

Проти інформатора відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 ККУ. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Мешканцю Краматорська обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.