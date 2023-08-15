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"Передал" оккупантам филиал "Укрпочты". В Херсоне задержали пособника РФ

Фото: в Херсоне задержан пособник РФ, который "передал" оккупантам филиал "Укрпочты" (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины задержала вражеского пособника, который "передал" российским оккупантам херсонский филиал "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным следствия, пособником оказался местный житель, который на период оккупации областного центра согласился возглавить "юридический отдел государственного унитарного предприятия РФ "Почта Херсон".

На этой должности он выполнял задачи местного гауляйтера Сальдо по поводу "русификации" местной дирекции АО "Укрпочта".

В частности, фигурант разработал "документацию" для незаконной передачи российским захватчикам материальной базы дирекции "Укрпочты".

Кроме того, он помогал подключать оккупационные органы РФ к местной системе почтовой связи.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно вычислили его и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). В настоящее время он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения.

Фото: в Херсоне задержали пособника РФ, который "передал" оккупантам филиал "Укрпочты" (t.me/SBUkr)

Напомним, ранее Служба безопасности задержала российского информатора, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой на Авдеевском направлении.

Также СБУ разоблачила предательницу в Одессе, которая "на зарплате" в ФСБ занималась корректировкой российских ударов по городу.

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