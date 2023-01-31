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"Передали" шахты и больницы в собственность РФ. Двое "министров ДНР" получили подозрение

Фото: двое "министров ДНР" получили подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности объявила подозрение двум "министрам ДНР", которые "передали" украинские шахты и больницы "в собственность" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух руководителей оккупационных органов во временно захваченных районах Донецкой и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что одним из злоумышленников является гражданин России - бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

В июле прошлого года он был назначен главой созданного оккупантами "Министерства угля и энергетики" террористической организации "ДНР". На этой должности он выполнял задачи Кремля по перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора.

Именно по его поручению был налажен регулярный вывоз промышленных объемов украинского угля в РФ. Также он разработал программу ликвидации около 90 процентов шахт Донецкой области.

Сейчас готовится к незаконной "приватизации" и передаче подсанкционным российским олигархам три шахтоуправления на захваченной части региона.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Еще одним злоумышленником является бывший "министр здравоохранения ДНР" Виктор Кучковой, входящий в руководящий состав оккупационной администрации Мелитополя.

Там он был назначен руководителем подконтрольного РФ "департамента здравоохранения Запорожской области". В этом "кресле" выполняет задачи кремлевского режима по переформатированию медицинской отрасли региона под нужды российских оккупационных группировок.

По его указанию местные больницы были переоборудованы в военные госпитали для приема раненых захватчиков.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший заместитель начальника одного из управлений Донецкой облгосадминистрации, который в 2014 году присоединился к террористам на востоке Украины. После полномасштабного вторжения его "перевели" в оккупационные органы захваченной части Запорожской области.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории юга и востока Украины. Однако СБУ знает о местах их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое жителей Донецкой области проведут за решеткой до 10 лет из-за работы на врага. Они сливали оккупантам позиции украинских защитников.

Также ранее мы писали, что Служба безопасности в Тернополе задержала предателя, работавшего на российские спецслужбы. Он готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины.

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