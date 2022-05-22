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Передав активи дружині. Швейцарія зняла санкції з компанії російського олігарха

Фото: російський олігарх Андрій Мельниченко (business-vector.info)
Автор: Артем Горовенко

Російський олігарх Андрій Мельниченко зумів обійти європейські санкції і зняти в Швейцарії арешт з рахунків своєї компанії - виробника добрив "Єврохім". Вдалося йому це завдяки нехитрому трюку, просто переписавши активи на дружину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages-Anzeiger.

Видання пише, що Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії розблокував рахунки "Єврохіму" і опинився під жорсткою критикою провідних політичних сил.

Євросоюз ще 9 березня в рамках четвертого пакету санкцій проти Росії ввів обмеження проти ряду олігархів, у тому числі і Мельниченка, який є засновником вугільної компанії СУЕК та виробника добрив "Єврохім". Швейцарія через тиждень приєдналася до санкцій.

Журналісти Tages-Anzeiger з'ясували, що відтоді Мельниченко вийшов з ради директорів "Єврохіму" і переписав його на свою дружину Олександру. Оскільки формально вона залишається єдиним бенефіціаром компанії, то 30 березня Швейцарія розблокувала рахунки компанії.

"Єврохім" (EuroChem Group) з річними продажами більш ніж на 10 млрд доларів входить до топ-5 найбільших світових виробників азотних, фосфорних і калійних добрив.

Нагадаємо, в березні італійська влада в рамках європейських санкцій заарештували розкішну мегаяхту Мельниченка. Її вартість оцінюється в 578 млн доларів.

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ШвейцаріяСанкції проти Росії