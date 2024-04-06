Передадут 10% от необходимого. Зеленский ответил, хватит ли Украине истребителей F-16

По словам президента, Украина готова сражаться в небе и побеждать. Но 10% от обещанного количества истребителей F-16 слишком мало для этого.

"Что такое 10%? От состава нашего современного воздушного флота, которого достаточно самостоятельно победить то количество российских самолетов, работающих по Украине. Мы знаем, какое количество нам нужно - 10% будет в этом году. Но если и самолеты, и ПВО - да можно"", - сказал президент.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине несколько десятков истребителей F-16. Но для передачи истребителей Украине нужно было сначала обучить пилотов, обслуживающий персонал, а также подготовить необходимую инфраструктуру на территории Украины.

Как заявлял спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш, появление истребителей F-16 в Украине будет неожиданностью для врага. Сегодня две группы украинских пилотов находятся на одном из завершающих этапов обучения.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что самолеты F-16, как и любое оружие, не станут "серебряным шаром" в войне Украины с РФ. Но, по его словам, эти истребители будут важны на поле боя.

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