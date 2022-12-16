Передача Украине ПВО Patriot: Пентагон ответил на угрозы России

Он назвал ироничным то, что Москва выступает с угрозами относительно поставок ПВО Украине.

"Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, что именно они решили использовать такие слова, как "провокация", чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", - заявил он.

Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.

Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.