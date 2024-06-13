Передача Украине активов РФ и "предупреждение" Китаю. Чего ждать от саммита G7 в Италии

Юбилейный 50-й саммит G7 в Италии стартует сегодня, 13 июня. Поддержка Украины станет одной из ключевых тем трехдневной встречи. В частности, ожидается решение вопроса об использовании замороженных активов РФ. Также лидеры "Группы семи" обсудят угрозу российско-китайских отношений, конфликт на Ближнем Востоке, развитие искусственного интеллекта и другие глобальные вызовы.

РБК-Украина собрало все, что известно о саммите стран G7.

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Саммит "Группы семи". Где и когда состоится

В 2024 году главной страной "Группы семи" является Италия, поэтому она и принимает саммит. Лидеры стран G7 соберутся на курорте Борго-Эгнация, расположенном в Апулии на юге страны.

Стоит отметить, что этот саммит будет 50-м по счету, а первая встреча состоялась в 1975 году. В то же время Италия станет страной-хозяйкой в ​​седьмой раз. "Группа семи" ранее проводила переговоры в Венеции (1980, 1987), Неаполе (1994), Генуе (2001), Л'Аквиле (2009) и Таормини (2017).

Юбилейная встреча G7 в этом году продлится с 13 по 15 июня. Первый день начнется с прибытия делегаций в местные аэропорты, церемонии открытия с традиционным совместным фото (в 12:00 по Киеву).

В течение следующих дней состоится несколько рабочих сессий, переговоры в разных форматах. 15 июня планируется пресс-конференция и подписание Итоговой декларации.

Главе темы повестки дня

Программа саммита в Италии предусматривает 6 рабочих сессий по темам:

диалог с Африкой, изменение климата и развитие;

Ближний Восток;

Украина;

Миграция;

Индийско-Тихоокеанская и экономическая сохранность;

Сессия с приглашенными государствами и международными организациями по Африке, Средиземноморью, искусственному интеллекту и энергетике.

Как отмечается на официальном портале G7, саммит состоится в особо сложное время на международной арене.

Среди главных тем обсуждения, кроме войны в Украине, будет конфликт на Ближнем Востоке. В преддверии саммита "Группа семи" поддержала план США по прекращению огня в Секторе Газа и призвала ХАМАС принять его.

Еще одной ключевой темой дебатов станет искусственный интеллект. Отдельные сессии будут посвящены миграции, финансовым вопросам и ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ходе встречи лидеры также обсудят такие глобальные вопросы, как экономическая безопасность, энергетический переход и защита окружающей среды.

Не только лидеры G7. Участники встречи

На саммит в Италию приедут лидеры стран и правительств "Большой семерки", руководство ЕС и приглашенные гости.

Основные участники:

премьер-министр Италии и глава нынешней встречи – Джорджия Мелони ;

; президент Франции – Эммануэль Макрон ;

; канцлер Германии – Олаф Шольц ;

; премьер-министр Великобритании – Риши Сунак ;

; премьер-министр Канады – Джастин Трюдо ;

; президент США – Джо Байден ;

; премьер-министр Японии – Фумио Кисида ;

; руководители Евросоюза – Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

Как специальные гости саммит посетят: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва (председатель G20 в этом году), премьер-министр Индии Нарендра Моди, король ИорданииАбдалла II, президент Кении Уильям Руто, президент Мавритании и глава Африканского союза Мохамед ульд Газуани, президент Туниса Каис Саид, президент ОАЭ Мухаммед бин Заид.

От международных организаций будут присутствовать: Кристалина Георгиева (операционный директор Международного валютного фонда), Матиас Корманн (генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития OECD), Антониу Гутерреш (генеральный секретарь ООН), Аджай Банга (президент Всемирного банка).

Кроме того, впервые в истории саммит "Группы семи" посетит Папа Римский. Понтифик выступит на сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта.

Зеленский на саммите и ожидания Украины

Президент Украины лично присутствовал на прошлогоднем саммите G7 в Японии, а в 2022-м обратился к участникам встречи "Большой семерки" онлайн. В этом году Владимир Зеленский получил приглашение от премьера Италии Джорджии Мелони и примет участие в саммите.

В программе мероприятий G7 указано следующее:

прибытие Зеленского в Борго-Эгнация 13 июня в 15:00 по Киеву.

в Борго-Эгнация 13 июня в 15:00 по Киеву. в 15:15 стартует первая часть сессии по вопросу Украины с участием лидеров G7 и украинской делегации.

вторая часть сессии начнется в 16:15 – только в формате "Группы семи".

Кроме того, в Белом доме официально сообщили, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на полях G7 и после переговоров проведут пресс-конференцию.

Как ранее писало Financial Times, результатом встречи Байдена и Зеленского может стать подписание соглашения о "гарантиях безопасности" между странами. Издание отметило, что это соглашение станет "важнейшим" в серии документов, которые Украина уже заключила со странами-членами НАТО.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров подтвердил планы подписания соглашений со США, а также с Японией в ближайшее время, но не уточнил, произойдет ли это именно на саммите G7.

Относительно ожиданий украинской стороны от саммита в Италии 2024, Никифоров рассказал, что на встрече будут обсуждать ключевые темы в отношениях с Брюсселем. Также состоятся переговоры по двусторонним форматам.

В частности, со США будут говорить о дальнейшем наращивании оборонной поддержки, развитии коалиции истребителей и шагах, необходимых для ускорения поставок F-16 для Украины. Кроме того, Украина планирует обсудить с партнерами вопрос ПВО, которая критически важна и для фронта, и для мирных городов.

Передача Украине замороженных активов РФ

Страны "Группы семи" долгое время ведут переговоры о том, как можно привлечь замороженные российские активы в пользу Украины.

Известно, что в конце мая министры финансов G7 добились определенного прогресса в обсуждении этого вопроса. Конкретные решения могут быть приняты на саммите лидеров, однако окончательные суммы еще не согласованы. К тому же официальные лица, участвовавшие в переговорах министров, выразили осторожность, сославшись на сложные юридические и технические аспекты.

Один из планов, предложенный США, предусматривает выделение кредита Украине на 50 млрд долларов под залог российских активов. Вашингтон предлагает использовать прибыль от замороженных средств РФ, чтобы иметь возможность предоставить больше денег, а будущие доходы покроют эти расходы.

США надеются, что все правительства "Группы семи" примут участие в предоставлении авансового кредита Украине на 50 млрд долларов, но Вашингтон готов взять на себя весь кредит самостоятельно при гарантиях ЕС, что активы РФ останутся заморожены.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 260 млрд евро (281 млрд долларов) средств российского центрального банка было заморожено по всему миру. Они приносят от 3 млрд евро прибыли в год.

Европейский союз, где находится основная часть активов, уже согласился направить ежегодную прибыль в специальный фонд, из которого будет финансироваться военная помощь Украине.

Угроза российско-китайских отношений

Поддержка Китаем российской экономики на фоне войны в Украине – еще одна из приоритетных тем саммита G7.

Ожидается, что мировые лидеры проведут ряд закрытых встреч по угрозе, которую представляет растущая китайско-российская торговля для войны в Украине.

По данным источников Reuters, страны G7 планируют направить китайским банкам "жесткое предупреждение" о последствиях помощи РФ в обходе санкций за агрессию против Украины.

Участники саммита сосредоточатся на небольших банках, а не на крупнейших финучреждениях Китая. При этом источники издания отмечают, что страны "Группы семи" не будут принимать никаких немедленных карательных мер (блокирование доступа к SWIFT, прекращение доступа к доллару и т.п.) против каких-либо китайских банков на саммите.

Планируется обнародование публичного заявления с "предупреждением", содержание которого заранее не разглашается.

Со своей стороны США на саммите G7 планируют объявить о новых значительных ограничениях и более жестком экспортном контроле, нацеленных на организации и сети, которые помогают России вести войну.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что на встрече "Группы семи" обсудят вопрос поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы. В сотрудничестве с партнерами в G7 и вне Группы Штаты будут "противостоять нерыночной политике Китая, которая приводит к вредным глобальным эффектам".

При подготовке использовались: информация с официального портала саммита G7 в Италии и сайта Белого дома, публикации CNN, ANSA, Bloomberg, Reuters, Financial Times, заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.