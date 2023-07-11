Передача Турции F-16. Белый дом предложил предоставить Греции тактическое оружие, - AP

Администрация президента США Джо Байдена предлагает предоставить Греции некоторое количество тактического оружия на фоне опасений Конгресса, что Турция может напасть на Афины. В частности, после передачи Вашингтоном истребителей F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Предложение поступило в тот момент, когда США пытались убедить Турцию, которая является одним из главных противников вступления Швеции в НАТО, одобрить кандидатуру скандинавской страны на саммите НАТО в Литве во вторник.
В Вашингтоне представители администрации также пытались снять озабоченность некоторых членов Конгресса США, которые утверждают, что положение с правами человека в Турции и другие проблемы являются причиной отказа от переговоров с Анкарой.
Турция попросила закупить у США 40 новых самолетов F-16, а также комплекты для модернизации имеющегося парка. Как американские, так и турецкие официальные лица утверждают, что такая продажа не связана с заявкой Швеции на вступление в НАТО.
Основным препятствием стало выступление главы комитета по международным отношениям Сената Боба Менендеса, который заявил, что у него по-прежнему есть сомнения в отношении одобрения продажи истребителей Турции.
По словам одного из сенаторов-демократов, говорившего на условиях анонимности, для того, чтобы склонить Менендеса на свою сторону, США предложили предоставить Греции неопределенное количество тактического оружия для защиты от любого будущего турецкого вторжения.
И турецкие официальные лица, и администрация Байдена отвергли любые предположения о том, что одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО было связано с продажей F-16 в течение нескольких месяцев переговоров по преодолению турецкого сопротивления.
Однако некоторые дипломаты считают, что президент Турции Тайип Эрдоган использовал членство Швеции, чтобы оказать давление на Вашингтон в отношении военных самолетов.
Сроки как передачи F-16, так и вступления Швеции в НАТО остаются неясными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.