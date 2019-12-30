Передача екс-"беркутівців" Росії ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН

Звільнення колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють в причетності до вбивства понад 40 протестувальників 20 лютого 2014 року, ускладнить розгляд справ Майдану. Про це йдеться в заяві Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, поширеній в Facebook.

Так, в ООН вітають звільнення незаконно утримуваних українців в полоні проросійських бойовиків та на території Росії, яке відбулося 29 грудня. Однак в ООН занепокоєні звільненням з-під варти та передачею російській стороні екс-"беркутівців".

"Передача п’яти співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними "республіками", суттєво ускладнить досягнення правосуддя та дотримання права жертв на справедливість", - заявили в ООН.

Також в ООН сподіваються, що контрольовані Росією бандформування "ДНР" та "ЛНР" найближчим часом нададуть доступ до незаконно затриманих осіб на непідконтрольній українському уряду території міжнародним організаціям, про що було домовлено під час нормандської зустрічі в Парижі.

Нагадаємо, раніше німецьке видання der Spiegel заявило, що обмін утримуваними особами між Україною та підконтрольними Росії бойовиками "ЛНР" та "ДНР" був нерівним. У виданні наголосили, що обмін, який відбувся 29 грудня, був масштабним, але не у форматі "всіх на всіх", як було домовлено в Парижі.