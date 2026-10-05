RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Перед зимой прайс-кэпы нужно повысить как минимум на 25%, - эксперт

17:49 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Сергей Новиков
Прайс-кэпы в Украине нужно повысить как минимум на четверть (фото: Getty Images)

Максимальные прайс-кэпы на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25%, чтобы зимой ценовые ограничения не мешали Украине импортировать электроэнергию и привлекать газовую генерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента общественной организации "Первый энергетический совет" Александра Рогозина.

По его словам, летом прайс-кэпы почти не ограничивали рыночные цены, однако ситуация меняется: дорожает газ в Европе, растут цены на электроэнергию на сопредельных рынках, а Украина уже сталкивается с последствиями новых российских обстрелов.

"То есть уже сейчас в сентябре цены достигали до 20 евроцентов за киловатт/час на смежных рынках. И это же ничего еще не было, ни похолодания, ни каких-либо других серьезных таких беспорядков", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что зимой Украине может понадобиться больше газовой генерации и импорта. Если максимальная разрешенная цена на украинском рынке будет ниже рыночной в соседних странах, прайс-кэп может стать барьером для закупки необходимой электроэнергии.

"Я считаю, что сейчас есть все основания для того, чтобы увеличить максимальные прайс-кэпы и на РДН, и на ВДР, и на балансирующем рынке как минимум на 25%, по меньшей мере", - отметил Рогозин.

Как сообщалось, "Энергетическая компания Украины" выступила за отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии. По словам главного юрисконсульта отдела регуляторного обеспечения Александра Прилепова, слишком низкие прайс-кепы могут помешать Украине покупать электроэнергию в соседних странах Европы зимой.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы в преддверии отопительного сезона .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Электроэнергия