Перед виборами в Білорусі не пустили 29 українців

В Білорусь 8 серпня не пропустили 29 громадян України, які прибули через Національний аеропорт "Мінськ". Вони плуталися в поясненнях.

Про це повідомив голова Держприкордонкомітету Білорусі Анатолій Лаппо, передає державне агентство "БелТА".



За словами Лаппо, в Національному аеропорту Мінськ 8 серпня на рейсі з Києва 29 громадян України у віці 20-30 років в якості цілей приїзду заявили відпочинок і відвідування родичів в Білорусі. Однак при опитуванні прикордонниками більшість громадян цієї групи плуталося в поясненнях і називало різних вигаданих осіб в якості приймаючої сторони.



"Коли ми їх розосередили і почали опитувати, вони не знали ні прізвищ родичів, ні куди хочуть поїхати. І давали один телефон", - заявив він.



За його словами, рішення про відмову у в'їзді на територію Білорусі зазначених громадян України було прийнято на підставі ст.30 закону про правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства.



Нагадаємо, всього через кордон Білорусі за минулу добу з різних причин не пропустили 177 осіб.