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Перед вторгненням РФ в Україну Байден розсекретив дані розвідки через "скептиків", - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден розпорядився розсекретити дані розвідки перед вторгненням Росії в Україну. Глава Білого дому прийняв таке рішення через скептичне ставлення союзників до заяв про військову загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами директора Національної розвідки США Евріла Гейнса, розвіддані були розсекречені перед 24 лютого.

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх союзників, вони виявили, що щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну було досить скептицизму", - заявив він.

Як наслідок, Байден дав доручення переконати союзників за допомогою розсекреченої інформації.

"Ви маєте переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову контактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до російського вторгнення", - цитує Байдена глава нацрозвідки США.

Нагадаємо, у квітні США зняли обмеження на обмін розвідданими з Україною, які стосуються її окупованих регіонів та зони активних бойових зіткнень.

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