Перед вторгненням РФ в Україну Байден розсекретив дані розвідки через "скептиків", - CNN

За словами директора Національної розвідки США Евріла Гейнса, розвіддані були розсекречені перед 24 лютого.

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх союзників, вони виявили, що щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну було досить скептицизму", - заявив він.

Як наслідок, Байден дав доручення переконати союзників за допомогою розсекреченої інформації.

"Ви маєте переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову контактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до російського вторгнення", - цитує Байдена глава нацрозвідки США.

Нагадаємо, у квітні США зняли обмеження на обмін розвідданими з Україною, які стосуються її окупованих регіонів та зони активних бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.