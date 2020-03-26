Перед позачерговим засіданням у парламенті проведуть погоджувальну раду

Перед позачерговим засіданням Верховної ради планується провести засідання погоджувальної ради, на якій буде остаточно затверджено порядок денний. Про це заявила перший заступник голови комітету ВР з питань цифрової трансформації Кіра Рудик за підсумками наради голів фракцій та уряду 26 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що спочатку мають бути напрацьовані ще кілька законів, які розглянуть на позачерговому засіданні.

"Спочатку напрацюється декілька законопроектів, які саме будуть розглядатись на позачерговому засіданні. А потім відбудеться погоджувальна рада, на якій затвердиться, за що саме ми будемо голосувати на позачерговому засіданні", - заявила Рудик.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо скорочення витрат державного бюджету у зв'язку з карантином, оголошеним через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, позачергове засідання ВР, на якому нардепи повинні були розглянути "антикоронавірусний" пакет законів, мало відбутися в четвер, 26 березня. Однак згодом джерело нашого агентства відзначало, що засідання швидше за все перенесуть на суботу, 28 березня.