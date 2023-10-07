RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перед пуском "Искандеров" РФ тщательно анализирует данные разведки, - Игнат

Фото: начальник службы по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Антон Малиновский

Прежде чем запускать по территории Украины дорогие ракеты типа "Искандер", Россия подробно анализирует данные разведки.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на Украинское Радио.

"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают. Ракета стоит миллионы, у них их немного в целом. Поэтому противник подробно просчитывает планы, использует все данные разведок", - отметил Игнат.

Он также добавил, что агенты РФ могут координировать удары, а также призвал украинцев не обсуждать информацию о массовых мероприятиях и подобных вещах по телефону, ведь их можно прослушать.

Российские удары "Искандерами"

5 октября российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области ракетой "Искандер". Попали в магазин и кафе, где на тот момент проходили поминки за погибшим военным.

Согласно последним данным, в результате удара россиян по Грозе погибли 52 человека. Одна из пострадавших скончалась в медучреждении.

А вчера, 6 октября, утром РФ ударила "Искандерами" по центру Харькова, разрушив жилые дома. По последним данным, пострадали 30 человек, двое погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украиныискандеры