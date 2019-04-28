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Перед нападом на синагогу в США злочинець написав антисемітський лист

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 10:38
Перед нападом на синагогу в США злочинець написав антисемітський лист
Фото (twitter.com/NBCNews)

Лист був схожий на "маніфест" Брентона Тарранта, обвинуваченого в нападі на мечеті у новозеландському Крайстчерчі

Підозрюваний у стрільбі в синагозі в каліфорнійському місті Пауей напередодні атаки опублікував в інтернеті відкритий лист з антисемітськими висловлюваннями. Про це повідомляє телеканал NBC.

Повідомляється, що послання на одному із сайтів для обміну файлами оприлюднив користувач JohnTEarnest. Телеканал зазначає, що цей нік збігається з ім'ям підозрюваного - Джона Ернеста.

Лист був схожий на "маніфест" австралійця Брентона Тарранта, обвинуваченого в нападі на мечеті у новозеландському Крайстчерчі, в результаті яких загинуло 50 людей. У публікації йдеться, що Ернест планував свою атаку незабаром після стрілянини в Новій Зеландії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття сім'ям жертв стрілянини у школі міста Поуей, Каліфорнія, і закликав світове співтовариство об'єднається проти антисемітизму і ненависті.

Нагадаємо, в результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія загинула одна людина. Збройний напад на синагогу сталося в окрузі Сан-Дієго. В результаті стрілянини загинула як мінімум одна людина, ще 3 отримали поранення. Поранені були госпіталізовані в медичний центр. Відзначається, що поліція затримала на допит чоловіка, якого підозрюють у причетності до нападу.

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