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Находились в космосе 5 месяцев. Астронавты миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю

Фото: Астронавты миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю (nasa.gov)
Автор: Олег Васкив

Четверо астронавтов миссии Crew-5 11 марта вернулись на Землю после пятимесячного пребывания в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Отмечается, что космический корабль SpaceX Dragon завершил свой выход с орбиты около 21:02 часа по восточному стандартному времени в Мексиканском заливе у побережья Тампы, штат Флорида.

К слову, экипаж миссии Crew-5 стартовал к МКС из космодрома в космическом центре Кеннеди, штат Флорида, 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией.

Астронавты пробыли на орбите более пяти месяцев. Crew Dragon 11 марта отстыковался от Международной космической станции. Сначала отстыковка должна была состояться 9 марта, однако дважды переносилась из-за погодных условий в месте приводнения.

Напомним, SpaceX и NASA готовятся к запуску нового экипажа на МКС. В миссии примут участие космонавты из США и ОАЭ.

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NASA