Перебрал контроль над Chrome: OpenAI научила ChatGP управлять вкладками

Новые возможности и интеграция

Благодаря обновлению расширения пользователи могут вспоминать браузер в веб-версии или десктопном приложении ChatGPT через тег @chrome , предоставляя ИИ доступ к открытым страницам.

Инструмент способен

сравнивать товары на разных сайтах,

собирать сводные таблицы,

анализировать предложения услуг.

A few big upgrades for Chrome users today! Мы приступаем к мощности компьютера, который используется для Chrome. Впервые: ChatGPT может теперь использовать ваши tabs в Chrome для получения answers более функциональные и получить эти дела для вас. Если вы в чате, это может идти через ваши Open Tabs and Gather info. Если вы в работе, ChatGPT может управлять своими Chrome tabs для отримання помислів, як повідомлення повідомлень, керування формами, або завантажувати файли. Это может даже помочь вам организовать и группу, что целый ряд tabs будет Open. — ChatGPT (@ChatGPT) Октябрь 15, 2026

Среди ключевых сценариев использования разработчики выделяют

Анализ и сравнение: ИИ может сопоставить характеристики и цены товаров или подрядчиков из разных вкладок и сформировать итоговый отчет или черновик письма.

Автоматическое заполнение данных: извлечение информации из рабочих документов или брифов для автоматического заполнения регистрационных форм на сайтах.

Организация вкладок: упорядочение и группирование большого количества открытых веб-страниц.

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Автоматизация и боковая панель

Обновление также задело боковую панель браузера, где теперь доступен полный функционал ChatGPT вместе с историей чатов. В свою очередь, корпоративная версия ChatGPT Work получила функцию прямого "контроля" вкладок.

По своим возможностям инструмент напоминает функцию "auto browse" от Google в системе Gemini: ИИ может самостоятельно отправлять сообщения, заполнять медицинские или регистрационные анкеты, загружать необходимые файлы и даже автоматически добавлять запланированные визиты в личный и рабочий календарь пользователя.

Расширение доступно для загрузки в магазине приложений браузера Chrome.