Перебрал контроль над Chrome: OpenAI научила ChatGP управлять вкладками

OpenAI выпустила масштабное обновление официального расширения ChatGPT для Google Chrome. Теперь ИИ способен анализировать содержимое открытых вкладок пользователя, собирать информацию с нескольких сайтов одновременно и выполнять рутинные задания непосредственно на веб-страницах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ChatGPT в X.
Благодаря обновлению расширения пользователи могут вспоминать браузер в веб-версии или десктопном приложении ChatGPT через тег @chrome , предоставляя ИИ доступ к открытым страницам.
Инструмент способен
A few big upgrades for Chrome users today! Мы приступаем к мощности компьютера, который используется для Chrome. Впервые: ChatGPT может теперь использовать ваши tabs в Chrome для получения answers более функциональные и получить эти дела для вас. Если вы в чате, это может идти через ваши Open Tabs and Gather info. Если вы в работе, ChatGPT может управлять своими Chrome tabs для отримання помислів, як повідомлення повідомлень, керування формами, або завантажувати файли. Это может даже помочь вам организовать и группу, что целый ряд tabs будет Open.— ChatGPT (@ChatGPT) Октябрь 15, 2026
Среди ключевых сценариев использования разработчики выделяют
Анализ и сравнение: ИИ может сопоставить характеристики и цены товаров или подрядчиков из разных вкладок и сформировать итоговый отчет или черновик письма.
Автоматическое заполнение данных: извлечение информации из рабочих документов или брифов для автоматического заполнения регистрационных форм на сайтах.
Организация вкладок: упорядочение и группирование большого количества открытых веб-страниц.
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Обновление также задело боковую панель браузера, где теперь доступен полный функционал ChatGPT вместе с историей чатов. В свою очередь, корпоративная версия ChatGPT Work получила функцию прямого "контроля" вкладок.
По своим возможностям инструмент напоминает функцию "auto browse" от Google в системе Gemini: ИИ может самостоятельно отправлять сообщения, заполнять медицинские или регистрационные анкеты, загружать необходимые файлы и даже автоматически добавлять запланированные визиты в личный и рабочий календарь пользователя.
Расширение доступно для загрузки в магазине приложений браузера Chrome.