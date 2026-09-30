Перебои со светом, пылает склад и дома: все о ночном обстреле Киева

Россияне в ночь на 30 сентября атаковали Киев реактивными дронами и баллистикой. В результате вражеских обстрелов в городе наблюдаются перебои со светом, зафиксированы повреждения и пожары.
РБК-Украина рассказывает обо всем, что известно по состоянию на данный момент.
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Приблизительно в 02:47 в Киеве и большинстве областей Украины объявили красный уровень опасности. Параллельно воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже через несколько минут в городе раздалась громкая серия взрывов.
Кроме того, к моменту атаки баллистикой и после - россияне атакуют Киев реактивными дронами. Поэтому в городе фактически каждый час слышны звуки взрывов.
По данным мэра Киева Виталия Кличко и КГВА, последствия зафиксированы в Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.
Следует отметить, что после ударов в городе фиксировались перебои со светом. В то же время, ряд местных каналов писали, что в некоторых районах, в том числе на левом берегу, света якобы нет вообще.
Детальнее о последствиях по районам рассказываем ниже.
В этом районе в результате вражеского удара загорелись частные дома.
Здесь возникло возгорание складского здания.
Из-за вражеской атаки произошло возгорание в помещении магазина.
Известно, что в результате атаки пострадал один человек.
Обновлено в 04:10
"В настоящее время двое пострадавших в результате атаки врага. Одну раненую женщину медики госпитализировали", - уточнил Кличко.
Напомним, в ночь на 29 сентября россияне тоже ударили по Киеву как дронами, так баллистикой. В результате обстрелы были повреждены как минимум учебное заведение и админздание.
Также мы писали, что с вечера 29 сентября и до первой половины 30 сентября в городе возможны перебои в оплате проезда в транспорте. Причиной тому - являются последствия атак РФ.