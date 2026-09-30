Перебои со светом, пылает склад и дома: все о ночном обстреле Киева

Главное:

россияне фактически непрерывно атакуют Киев дронами, а также была баллистика;

последствия зафиксированы в Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах;

пострадали два человека.

Чем били русские

Приблизительно в 02:47 в Киеве и большинстве областей Украины объявили красный уровень опасности. Параллельно воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже через несколько минут в городе раздалась громкая серия взрывов.

Кроме того, к моменту атаки баллистикой и после - россияне атакуют Киев реактивными дронами. Поэтому в городе фактически каждый час слышны звуки взрывов.

Последствия обстрела

По данным мэра Киева Виталия Кличко и КГВА, последствия зафиксированы в Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

Следует отметить, что после ударов в городе фиксировались перебои со светом. В то же время, ряд местных каналов писали, что в некоторых районах, в том числе на левом берегу, света якобы нет вообще.

Детальнее о последствиях по районам рассказываем ниже.

Святошинский район

В этом районе в результате вражеского удара загорелись частные дома.

Голосеевский район

Здесь возникло возгорание складского здания.

Оболонский район

Из-за вражеской атаки произошло возгорание в помещении магазина.

Пострадали

Известно, что в результате атаки пострадал один человек.

Обновлено в 04:10

"В настоящее время двое пострадавших в результате атаки врага. Одну раненую женщину медики госпитализировали", - уточнил Кличко.