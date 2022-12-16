Перебои с водой и отключения света: какая ситуация в Киеве

В Киеве на фоне массовых ракетных атак вводят экстренные отключения света. Кроме того, в городе есть перебои с водоснабжением.
Какая ситуация в столице - подробнее в материале РБК-Украина.
После ряда взрывов и работы ПВО в Киеве ввели аварийные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
В настоящее время в столице не действуют ранее опубликованные графики ограничений электроэнергии.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе наблюдают проблемы с водой из-за атак оккупантов. Он призвал горожан подготовить запас питьевой и технической воды.
"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему", - отметил Кличко.
Также в Киеве временно остановилось метро. Однако станции работают как укрытие.
"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие... О возобновлении движения сообщим дополнительно", - сообщил городской голова столицы.
Напомним, сегодня в Днепровском, Деснянском, Голосеевском районах Киева раздались взрывы, власти сообщили о работе ПВО.
Кроме того, в Украине возникли массовые перебои со светом из-за ударов россиян.
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