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Перебои с водой и отключения света: какая ситуация в Киеве

Фото: в Киеве экстренные отключения света, есть перебои с водой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве на фоне массовых ракетных атак вводят экстренные отключения света. Кроме того, в городе есть перебои с водоснабжением.

Какая ситуация в столице - подробнее в материале РБК-Украина.

Свет

После ряда взрывов и работы ПВО в Киеве ввели аварийные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

В настоящее время в столице не действуют ранее опубликованные графики ограничений электроэнергии.

Вода

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе наблюдают проблемы с водой из-за атак оккупантов. Он призвал горожан подготовить запас питьевой и технической воды.

"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему", - отметил Кличко.

Транспорт

Также в Киеве временно остановилось метро. Однако станции работают как укрытие.

"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие... О возобновлении движения сообщим дополнительно", - сообщил городской голова столицы.

Напомним, сегодня в Днепровском, Деснянском, Голосеевском районах Киева раздались взрывы, власти сообщили о работе ПВО.

Кроме того, в Украине возникли массовые перебои со светом из-за ударов россиян.

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