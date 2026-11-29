Проблемы со Starshield могут иметь для Украины более масштабные последствия. Под угрозой не только удары по тылу РФ, но возможности украинских контратак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как рассказали два источника в украинском военном руководстве, перебои в работе Starshield серьезно влияют на украинскую кампанию ударов дронами средней дальности по оккупированным территориям.
По словам одного из них, из-за этих препятствий украинские силы теряют больше беспилотников. Кроме того, военным приходится отказываться от части планируемых ударных миссий. Проблемы со Starshield отражаются и на попытках Украины перехватывать российские дроны большой дальности.
В ISW отмечают, что удары украинских беспилотников средней дальности имеют немаловажное значение для сдерживания российского наступления. Они позволяют не допустить накопления российских сил перед атаками и затрудняют обеспечение подразделений на передовой.
Аналитики отмечают, что в течение 2026 г. эта кампания сыграла ключевую роль в сдерживании наступательных действий российской армии на разных участках фронта. Она также помогала создавать условия для украинских контрнаступлений.
В частности, украинские дроны поражали российские наземные линии коммуникаций, скопление личного состава и другие военные объекты на оккупированных территориях. Такие удары усложняли поставки русских подразделений, перемещение военных к передовым позициям и поддержку сил на линии фронта. Это, в свою очередь, замедляло продвижение русской армии.
Кроме того, удары беспилотниками средней дальности помогали украинским военным готовить условия для контрнаступательных операций, в частности на Лиманском и Александровском направлениях.
" Дальнейшие перебои в работе системы Starshield могут поставить под угрозу способность Украины добиваться успехов на тактическом и оперативном уровнях на поле боя, как это было во время операции "Вивальди "" ,
Напомним, 13 ноября издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что из-за новых ограничений Starshield срывались все миссии украинских беспилотников. В SpaceX тогда отрицали, что в работе системы произошли любые изменения.
Уже на следующий день президент Владимир Зеленский заявил, что на оккупированных территориях действует ограничение скорости Starshield – не более 161 км/ч. Он предположил, что его ввели именно SpaceX, а не американские власти.
27 ноября Зеленский сообщил, что работу Starlink и Starshield удалось нормализовать на подконтрольной Украине территории. В то же время, на оккупированных землях ограничения остались, из-за чего украинским военным сложнее перехватывать российские реактивные "Шахеды".