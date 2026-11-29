Как рассказали два источника в украинском военном руководстве, перебои в работе Starshield серьезно влияют на украинскую кампанию ударов дронами средней дальности по оккупированным территориям.

По словам одного из них, из-за этих препятствий украинские силы теряют больше беспилотников. Кроме того, военным приходится отказываться от части планируемых ударных миссий. Проблемы со Starshield отражаются и на попытках Украины перехватывать российские дроны большой дальности.

Как это может повлиять на ситуацию на фронте

В ISW отмечают, что удары украинских беспилотников средней дальности имеют немаловажное значение для сдерживания российского наступления. Они позволяют не допустить накопления российских сил перед атаками и затрудняют обеспечение подразделений на передовой.

Аналитики отмечают, что в течение 2026 г. эта кампания сыграла ключевую роль в сдерживании наступательных действий российской армии на разных участках фронта. Она также помогала создавать условия для украинских контрнаступлений.

В частности, украинские дроны поражали российские наземные линии коммуникаций, скопление личного состава и другие военные объекты на оккупированных территориях. Такие удары усложняли поставки русских подразделений, перемещение военных к передовым позициям и поддержку сил на линии фронта. Это, в свою очередь, замедляло продвижение русской армии.

Кроме того, удары беспилотниками средней дальности помогали украинским военным готовить условия для контрнаступательных операций, в частности на Лиманском и Александровском направлениях.